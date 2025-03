Sololaroma.it - Occhi rivolti a Bilbao, Athletic impegnato con il Maiorca: non convocati Sancet e Vivian

Proseguire la rincorsa in campionato deve essere oggi l’unico pensiero della Roma, che contro l’Empoli ha bisogno di portare a casa altri tre punti per restare incollata alla zona europea. Dopo il triplice fischio della gara del Castellani invece si potrà iniziare a proiettarsi verso giovedì 13 marzo, quando al San Mames ci si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Europa League, cercando di proteggere il 2-1 rifilato all’nel match d’andata di pochi giorni fa.Proprio la formazione basca sarà anch’essa impegnata nella giornata di oggi, affrontando ilnel 27° turno de LaLiga. Come i giallorossi, anche gli spagnoli hanno la necessità di vincere questa sfida per rafforzare il proprio quarto posto in classifica che se confermato fino al termine della stagione significherebbe qualificazione in Champions League.