Oasport.it - Novak Djokovic subito eliminato da Van de Zandschulp a Indian Wells: crisi senza fine

Il lucky loser Botic Van defirma l’impresa di giornata nell’ATP di. Nell’incontro valevole per il secondo turno del primo Master 1000 della stagione il tennista olandese eliminain poco più di due ore, 6-2 3-6 6-1 lo score del confronto, e si qualifica per i sedicesimi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. L’ottima partita del giocatore olandese si contrappone però alla pessima esibizione del serbo che gioca una partita ampiamente al di sotto dei suoi standard e agevola il compito dell’avversario commettendo errori in serie.Partenza a rilento perche tiene il turno di battuta a 30 nel game inaugurale e nel terzo gioco cede il servizio a zero commettendo una serie di errori. Il serbo stenta a carburare, continua a sbagliare e agevola la fuga del rivale sul 5-1 sbagliando palle in serie nei colpi da fondo.