Novak Djokovic, lo strano primato al contrario con van de Zandschulp

Particolari i numeri che si trascinano dietro alla sconfitta dicontro Botic van de. Il serbo stecca di nuovo a Indian Wells, e questo 2025 per il momento suona come una fotocopia del 2024, con un inizio di anno da semifinale agli Australian Open e poi mesi successivi particolarmente difficili.Il lato più, se vogliamo, curioso, è anche quello che lega direttamente la sconfitta della notte a quella di un anno fa contro Luca Nardi. Per la prima volta, infatti, un giocatore compreso tra i primi 10 al mondo ha perso per due anni consecutivi contro un lucky loser in un singolo Masters 1000 da quando la categoria, sotto i suoi vari nomi, è stata istituita, vale a dire nel 1990.Di converso, peraltro, van deè il terzo giocatore a battere l’ex numero 1 del mondo da lucky loser.