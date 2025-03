Notizie Asvis | Cop 16 definita a Roma la strategia per finanziare la protezione della biodiversità

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan ManzoRedazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 28 febbraio 2025Dopo tre giorni di negoziati, i governi hanno finalmente dato vita a unaper mobilitare le risorse finanziarie necessarie per la. L’intesa, raggiunta nella tarda serata del 27 febbraio a, presso la sedeFao, segna la conclusioneCop 16, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Cbd), rimasta in sospeso dopo l’interruzione dei lavori a Cali, in Colombia, nel 2024, per mancanza di quorum.Anche qui, il focusConvenzione sono stati i finanziamenti per la salvaguardianatura, sulla falsariga di quanto visto a Baku con la Cop 29 sul clima.