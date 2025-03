Anteprima24.it - “Nostri fiumi, nostro futuro”, il 14 marzo il convegno a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiDa alcuni mesi, il WWF Sannio, Lipu, Legambiente, Archeoclub di Apice, Comitato Fiume Calore Irpino, Codisam e Slow Food Campania sezione di Bonito, insieme a singoli attivisti, sono impegnati in un’analisi approfondita delle problematiche che affliggono i, con particolare attenzione al Calore. L’obiettivo è quello di individuare azioni concrete, sensibilizzare la cittadinanza, sollecitare un maggiore rispetto da parte degli enti preposti verso questi preziosi ecosistemi. Si è deciso pertanto di aderire in Sannio e Irpinia alla Giornata Internazionale di azione per i, una ricorrenza nata nel 1997 e ideata dall’associazione International Rivers, che viene celebrata in oltre 35 paesi del mondo, soprattutto da comunità rurali, attivisti, educatori, studenti, artisti, accademici e altre persone sensibili all’argomento.