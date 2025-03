Ilfattoquotidiano.it - Non si diventa campioni senza una comunità. Un allenatore lussemburghese mi spiega perché

di Marco PozziSi lodano i, simili ad eroi. Ma nessunoun campione da solo, poiché richiede tempo, energia, costanza, e tante relazioni con altre persone, da amici e famigliari, a dirigenti e allenatori, che in modi diversi partecipano alla crescita dell’atleta. Sidentro una società; e per capire come organizzare la nostra società è sempre utile capire come hanno agito altri prima noi, e imparare, dalle esperienze migliori. Ne ho parlato con Vincent Gevrey, preparatore atletico,, animatore sportivo nell’amministrazione di Ville d’Esch-sur-Alzette, seconda città del Lussemburgo, Capitale europea della cultura nel 2022.Mi ha raccontato del programma sportivo cittadino (“Escher Sportförderprogramm”), che vuole incoraggiare i cittadini a praticare sport: per lo sviluppo personale, per la salute fisica e mentale, per la coesione sociale.