Non è giusto Grande Fratello le parole di Shaila su Mariavittoria | concorrenti e pubblico sconvolti

Un’altra dura polemica scuote le mura della Casa. Al, si sa, certe dinamiche sono create ad hoc per creare hype, fare clip, insomma per mettersi in mostra. Ma talvolta sono istessi a creare dei veri e propri casi. Stavolta le protagoniste sonoMinghetti eGatta. Già in passato tra le due sono nati degli attriti, ora c’è ‘di peggio’.Nell’ultima puntataha parlato dei suoi problemi con il cibo. Fin dagli anni del liceo la 31enne romana ha iniziato a lottare con alcuni disturbi alimentari. Il desiderio di controllo l’ha portata a soffrire di bulimia (voracità patologica ed eccessiva nel mangiare, seguita talora da induzione del vomito o fasi di digiuno). Ebbene, dopo essere finita nella bufera assieme a Lorenzo, ha commentato questo aspetto della vita della coinquilina.