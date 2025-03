Non ci sono più dubbi Vlahovic saluta la Juve

Leggi su Sportface.it

Non cipiùper Dusane la: l’attaccante serbo andrà via in estate, le strade si separeranno. Arriva l’annuncioDusanè pronto are la. La diatriba tra club e calciatore va avanti da diversi mesi e sembra che non ci sarà nessun lieto fine. L’ex Fiorentina è in scadenza nel 2026 e fin qui non ha trovato un accordo per il rinnovo: la richiesta dell’entourage è maggiore a quanto la società vuole garantirgli. Come già successo con altri pezzi da novanta negli ultimi anni, il diktat da parte della dirigenza è quello di non prevedere cifre stratosferiche sui rinnovi.Questa è stata la genesi della rottura a cuiseguiti vari malumori. Come le difficoltà riscontrate in campo da parte del centravanti, e chissà se il mancato prolungamento di accordo non ha influenzato sulle sue prestazioni.