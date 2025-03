Ilfattoquotidiano.it - “Non ci siamo riusciti a prepararli. Rinviamo i concerti”: Benji e Fede si scusano coi fan. Ma l’agenzia Vivo Concerti parla di “sovrapposizione di programmazione degli impegni degli artisti”

Due versioni per una unica comunicazione. Idiprevisti il 16 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e del 23 aprile al Forum di Assago non si fanno più. O perlomeno sono stati riprogrammati alla Cavea del Parco della Musica, nella Capitale, il 17 settembre, e al Carroponte, a Milano, il 19 settembre. I vecchi biglietti, naturalmente, resteranno validi per le nuove date. Se no, come è giusto accade in questi casi, c’è la possibilità di richiedere un rimborso alLive.Se da un lato il duo, che festeggia il decennale della carriera, spiega che “nona completare quello che avevamo sognato per voi”,nel suo comunicatodi “motivi didiriguardo gli”. Sottigliezze di comunicazione differenti, quest’ultima versione forse è legata a una promozione musicale aggiuntiva o effettivamente ache hanno “costretto” il duo a rinviare tutto.