Ilgiorno.it - Non chiamatela festa. In piazza Duomo cento manichini rossi. Uno per ogni vittima

Un piccolo esercito di, per l’esattezza 105, tanti quanti le vittime di femminicidioanno in Italia. Un’installazione di forte impatto estetico ed emotivo, quella allestita ieri inda Elend Zyma: “Donne in rosso“, icone silenziose delle donne e delle loro vite spezzate. "manichino – fa osservare l’artista – è un tributo a una donna che non c’è più, ma la cui memoria vive attraverso quest’opera. L’uso deievidenzia l’anonimato e la deumanizzazione delle vittime di violenza, ma al tempo stesso vuole restituire loro un volto e una presenza". Il rosso è il colore carico di significati che da subito fa pensare al sangue versato, ma in realtà vuole esaltare la forza, la resilienza e la passione delle donne. Come spiega l’artista, attraverso questa trasformazione, il rosso diventa colore simbolico di vita, speranza e rinascita.