Zonawrestling.net - Nikki Bella parla dell’heel turn di John Cena:“È un regalo per i fan”

Leggi su Zonawrestling.net

ha commentato con entusiasmo il fatto che il suo ex fidanzato,, abbia finalmente abbracciato il suo lato oscuro.Il mondo del wrestling è ancora in fermento dopo che il Leader dellation ha fatto l’impensabile, unendosi a The Rock a Elimination Chamber. Il brutale attacco del 16 volte campione del mondo al suo avversario di WrestleMania, Cody Rhodes, ha mostrato un lato diche i fan pensavano di non vedere mai. Questo ha aumentato enormemente l’entusiasmo per il loro prossimo match valido per il titolo WWE.LeTwins sono state intervistate da TK Trinidad mentre erano sul red carpet del film The Queen of The Ring. Quando è stato chiesto loro delheel di, Brieha detto che è stato fatto molto bene:“Era ora. In realtà, sono davvero felice perché questo è il suo anno d’addio, e non sapevo se avrebbe mai fatto una cosa del genere o meno.