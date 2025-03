361magazine.com - Nikita Pelizon, il messaggio ai fan dopo l’intervento al cuore

Leggi su 361magazine.com

, vincitrice del GF Vip 7, ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto in questi giorni delicatigiovedì scorso si è sottoposta ad un delicato intervento al. Momenti che l’ex vippona ha condiviso con i fan sui social. Adesso, a distanza di qualche giorno, li ha voluti ringraziare con un post. Ecco le sue parole:“Ora a me spetta un bel riposo forzato. e tanto amore. Ringrazio il polo cardiologico di San Donato per avermi coccolata e trattata con estrema cura.Grazie dei fiori e di tutti i vostri messaggi #nikiters e commenti qui sui social, sono felice che molti di voi mi abbiano scritto dicendomi di aver preso coraggio per fare accertamenti e controlli dati i sintomi simili.Leggi anche–>e il delicato intervento: come sta l’ex gieffina Il nostro corpo può darci dei segnali ma sta a noi essere pronti a coglierli e amarci al punto da superare le nostre paure, obbligandoci anche delle volte a stoppare la nostra vita per metterci al primo posto.