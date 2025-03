Juventusnews24.com - Nesti lancia la candidatura: «Tifo Gasperini per la Juventus 2025/26, vi spiego perché». Poi il retroscena sulla finale di Champions

di RedazioneNews24la: «per la Juve/26». Il commento del giornalista sull’allenatore dell’AtalantaCarlo, su Facebook, hato ladiper la panchina della. Ilsul tecnico dell’Atalanta.– «Lo dico chiaramente: io, per la/26,. Sul piano sentimentale,è nato a Grugliasco, nella cintura torinese.è cresciuto in maglia bianconera. Eè stato apprezzato allenatore a livello giovanile, imparando il mestiere presso la scuola Ajax. Inoltre,so, con sicurezza, della sua presenza “mascherata”, in mezzo aisi bianconeri, in una delle ultime finali diLeague, giocate dalla».Leggi sunews24.com