Inter-news.it - Nesta sincero: «Ci avevo creduto oggi! La mia squadra è viva»

Alessandroè rammaricato per il risultato di Inter-Monza nonostante la grande prestazione. L’allenatore fa i complimenti ai suoi giocatori su Sky Sport.RAMMARICO – Alessandronel post-partita di Inter-Monza: «Noi abbiamo giocato bene, siamo partiti bene e abbiamo preparato ottimamente la partita. Durante il match siamo stati troppo bassi, ma dipende anche dall’Inter che ti schiaccia anche con i suoi difensori. Sono contento per i giocatori, abbiamo fatto una buona figura. Non sono queste partite da vincere, dalla prossima o vinciamo o la rimonta per noi è impossibile. La prestazione ci deve dar coraggio, non abbiamo mollato. Abbiamo avuto difficoltà in stagione, i giocatori hanno dato un segnale e la. Ci proveremo fino alla fine. Il ritorno lo prendo come crescita.