Calciomercato.it - Nesta dopo aver sfiorato l’impresa: “Contro il Parma è l’ultima chiamata”

L’allenatore del Monza commenta in conferenza stampa il ko in rimonta al ‘Meazza’l’InterIl Monza culla a lungoin quel di San Siro, ma deve arrendersi nel secondo tempo alle veemente reazione dei campioni d’Italia dell’Inter.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itBirindelli e Keita fanno sognare i brianzoli nella prima frazione, con la squadra di Alessandroche nella ripresa non riesce a contenere il ritorno dei nerazzurri. L’analisi dell’allenatore del Monza dalla pancia del ‘Meazza’ nel post partita: “Il rammarico èpreso gol prima dell’intervallo. Magari l’Inter vinceva lo stesso, ma certamente sarebbe stato meglio iniziare sul 2-0 la ripresa. Sono molto contento della prestazione, siamo stati efficaci, ho visto in campo una squadra tosta. Poi c’è stata un po’ di stanchezza e l’Inter ha messo dentro Thuram e altri giocatori importanti: ci sta che ti metta all’angolo”, sottolineain conferenza stampa.