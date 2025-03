Formiche.net - Nell’epoca del sovraccarico informativo, serve darsi tempo. Il libro di Zenaro

“Il modo più veloce per diventare la persona che vuoi essere è metterti in una situazione in cui non hai altra scelta che diventarlo.”— Alex HormoziViviamo in un’epoca di. Ogni giorno, scrollando i social, siamo bombardati da contenuti spazzatura, opinioni superficiali e distrazioni continue. La maggior parte delle persone si lascia trascinare da questo flusso senza mai fermarsi a riflettere su una domanda essenziale: dove sto andando?Eppure, in mezzo al rumore, ci sono piccole perle di saggezza. Frasi, concetti, intuizioni che colpiscono nel segno. Punti di vista che possono cambiare il nostro approccio alla vita e al lavoro.Il successo non è un caso. Non accade per fortuna. È il risultato di scelte, mentalità e strategie. Se osserviamo le persone che hanno costruito qualcosa di significativo—nella finanza, nell’imprenditoria o nella crescita personale—troviamo un elemento in comune: non hanno mai smesso di imparare, di sperimentare, di sfidare se stesse.