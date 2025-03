Ilgiorno.it - Nella tana del Caldiero. Renate, occasione d’oro

Leggi su Ilgiorno.it

di Roberto SanvitoSeconda trasferta domenicale di fila per ilospite oggi alle 17.30 del. Gli ultimi risultati del girone A hanno riacceso (improvvisamente) l’ottimismo. La vittoria di lunedì sera contro l’Atalanta Under 23 per 1-0 riporta ilsfera playoff, ma non solo. Perché una frenata generale delle squadre che occupano una posizione dalla quarta a scendere ha compattato in maniera inattesa la classifica. Basti dire che l’Albinoleffe, la più immediata inseguitrice del trio imprendibile composto da Padova, Vicenza e Feralpi Salò dista solo quattro lunghezze. Tutto quindi è ancora possibile a patto da qui alla fine di avere maggiore continuità di rendimento. Ilnon sta vivendo un gran momento di forma: nelle ultime cinque partite ha ottenuto zero vittorie (e tre sconfitte).