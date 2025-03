Ilgiorno.it - Nella guida “Dove andare per” una mappa dell’ospitalità: "Vogliamo una Provincia inclusiva"

Leggi su Ilgiorno.it

Lo sportello monzese di Avvocato di strada ha un primato: quello di avere predisposto l’anno scorso la primaallargata all’interadi Monza e Brianza, “per”, dedicata alle persone senza dimora e agli operatori del settore. Per conoscere, non solo per avere assistenza legale, ma ascolto, dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, curarsi, risolvere problemi di permesso di soggiorno o di tutela del lavoro, o infine per imparare l’italiano. Non solo a Monza, ma in 55 Comuni della. "Questaè stata fortemente voluta da noi volontari con l’obiettivo di essere uno strumento completo anche per tutti coloro che vogliono collaborare per rendere ladi Monza e Brianza sempre piùe dare un contributo ispirato ai valori, della solidarietà e della tolleranza", spiega la coordinatrice dello Sportello AntoCavaiuolo.