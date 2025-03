Ilgiorno.it - Nel regno delle favole. A teatro fra piccoli principi e magiche mele d’oro

Una favola comica in chiave moderna, che rielabora un testo della narrativa popolare in modo originale. Un giovane principe colpito da un maleficio misterioso che lo vede gettato in una tristezza senza fine e l’avventura ricca di sfide e strani incontri per arrivare a trovare l’unico magico elemento in grado di spezzare l’incantensimo. È lo spettacolo teatrale per famiglie e bambini che verrà portato in scena oggi alle 16 a Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, sotto il titolo “Le tre melarance“. A salire sul palco saranno gli attori della CompagniaInstabile, con la rappresentazione che sarà arricchita dalle musiche dal vivo del Sax Ensemble. Partendo da un testo popolare rivisitato secondo i canoni della scrittura surrealista, l’opera racconta il viaggio del principe Azzurrino in modo inaspettato, fra luoghi bizzarri e incontri con strani personaggi.