NBA, i risultati della notte (9 marzo). Curry supera 25mila punti, Boston batte i Lakers e si fa male LeBron

Sono otto le partite di unaNBA che ha visto Stephentra ancora di più nella storia. La stella di Golden State ha infattito quota 25.000nella sfida vinta dagli Warriors per 115-110 contro i Detroit Pistons.segna 32, ma ci sono anche i 26 di Jimmy Butler, che da quando è arrivato a San Francisco ha cambiato completamente la stagione di Golden State. La triplavittoria, però, è quella di Draymond Green, che firma il sorpasso definitivo a 30 secondi dalla fine. A Detroit non bastano i 31di Cade Cunningham, mentre Simone Fontecchio non trova la via del canestro nei nove minuti giocati.C’era anche grande attesa per la sfida tra Celtics emette fine alla striscia di otto successi consecutivi di Los Angeles, che ora è preoccupata per l’infortunio all’inguine diJames, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per alcune settimane.