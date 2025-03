NBA | i Celtics fermano i Lakers infortunio all’inguine per LeBron

Leggi su Sportface.it

Si interrompe a otto la striscia di vittorie consecutive dei Los Angeles, che nella notte di NBA 2024/2025 vengono battuti dai Boston. Arriva quindi la “vendetta” dei campioni in carica, che riscattano il KO per 117-96 del 24 gennaio. Al TD Garden finisce 111-101 per i padroni di casa, trascinati dalla coppia formata da Jayson Tatum, che sfiora la tripla doppia con 40 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, e Jaylen Brown, che realizza 31 punti. Serata storta, invece, per i, che rimangono comunque in partita fino all’ultimo pagando un terzo quarto da appena 13 punti. Tra gli ospiti, Luka Doncic gioca tutta la partita con un fastidio alla schiena, chiudendo comunque con 34 punti e 8 rimbalzi (11/22 dal campo).Le brutte notizie arrivano soprattutto daJames, che si è fermato a metà del quarto quarto dopo aver realizzato il canestro del -7 (la squadra di coach JJ Redick aveva toccato anche il -22).