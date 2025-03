Nato la mossa di Trump | soldati via da Germania e Usa fuori da manovre in Europa

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Donalde gli Stati Uniti si preparano a prendere le distanze dalla. Mentre punta ad un complicato ruolo di mediatore tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra in corso da 3 anni, il presidente degli Stati Uniti pare orientato a rivedere il rapporto con l’Alleanza Atlantica. Gli Usa avrebbero notificato agli alleati che non intendono partecipare più alle esercitazioni militari inoltre quelle già previste per il 2025, come rifela il quotidiano svedese ‘Expressen’, che diffonde le informazioni fornite da fonti non specificate. Lo stop riguarderàattualmente in fase di “preparazione” e in programma in Svezia. La svolta dinon si esaurisce qui. Secondo le news del quotidiano britannico ‘The Telegraph’, il presidente degli Stati Uniti starebbe valutando la possibilità di ritirare 35.