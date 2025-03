Ilnapolista.it - Natan ha convinto il Betis: gli spagnoli vorrebbero riscattarlo per 8 milioni (Moretto)

sta convincendo in prestito al. Il difensore, di proprietà del Napoli, ha un diritto di riscatto pari a 8. E il club spagnolo starebbe pensando di attuarlo.Ilsta pensando di acquistare a titolo definitivoSecondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato Matteo:L’idea della dirigenza del, con Manu Fajardo alla guida, è quella di ingaggiare a titolo definitivo il difensore centrale brasiliano, proveniente dal Napoli per 8di euro. Cifra bassa anche per tutto quello che ha fatto vedere il giocatore con la maglia biancoverde, è diventato il difensore con la più alta percentuale di palle recuperate.La idea del área deportiva del, con Manu Fajardo al frente, es fichar de forma definitiva al central brasileñoBernardo de Souza, por 8 millones de euros, del Nápoles.