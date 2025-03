Terzotemponapoli.com - Napoli, Zola: “Chi mi piace? Scott McTominay”

Gianfranco, ex attaccante, ora in carica come vice presidente della Lega Pro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsa scudetto. Di seguito le sue parole alla rosea., corsa Scudetto molto competitivaCosì l’ex: “Sarà molto competitiva: c’è l’Inter che va sempre forte, il, la Juventus che mi sembra stia tornando nel giro, l’Atalanta. E poi squadre come Lazio, Fiorentina e Roma che lo rendono un campionato di livello, molto aperto. Si deciderà soltanto alla fine. La mia favorita? Resta l’Inter. È una squadra forte in ogni reparto, con giocatori importanti. Inzaghi ha parlato di triplete, è possibile? L’Inter è una squadra molto attrezzata, che in ogni reparto possiede almeno un’alternativa di livello. In teoria le possibilità ci sono, ma la competizione sarà molto dura sia in Italia che in Europa.