Tvplay.it - Napoli, salti di gioia per Conte: la notizia è una manna

Leggi su Tvplay.it

Il tecnico azzurro può esultare, il dato è clamoroso: finale di stagione infuocato, i dettagli.Ilconquista i tre punti contro la Fiorentina e torna a vincere dopo cinque giornate a secco. Un risultato fondamentale per gli uomini di Antonioche si rimettono in carreggiata e, soprattutto, ad un solo punto di distanza dall’Inter capolista. 2-1 il risultato finale allo stadio Diego Armando Maradona al termine di un match straordinario disputato dagli azzurri. Grande continuità quella dimostrata dal, forse per la prima volta davvero a proprio agio con il 3-5-2 proposto dal tecnicodiper: laè una(LaPresse) tvplay.itSi interrompe quindi la striscia negativa delche torna alla vittoria dopo oltre un mese di digiuno, e lo fa con le reti di Raspadori e, soprattutto, con Romelu Lukaku.