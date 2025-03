Napolipiu.com - Napoli, perché può essere favorito sull’Inter: nuove risorse e un calendario più leggero

puòe unpiù">Undici partite alla fine per il, almeno tredici per l’Inter, che oltre alla volata scudetto dovrà affrontare la Champions League contro il Feyenoord e le semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Un percorso più tortuoso per i nerazzurri, che potrebbero pagare le fatiche di unfitto. Come evidenzia Antonio Corbo per Repubblica, un primo segnale di ottimismo per i partenopei si legge anche nel silenzio di Antonio Conte, che ha scelto di parlare più alla squadra che ai media.Il tecnico azzurro ha stabilito una regola chiara: nessun privilegio e nessun pregiudizio, gioca chi merita. Una filosofia che, seppur normale in teoria, non è sempre stata applicata nel. In passato, la fiducia in alcuni giocatori ha portato a scelte prevedibili e a una gestione dispendiosa delle, con titolari sovraccaricati di minuti e riserve poco impiegate.