Napolipiu.com - Napoli, Lukaku: “Dobbiamo essere difficili da battere, lavoriamo come squadra”

Leggi su Napolipiu.com

: “da”">Dopo il successo per 2-1 sulla Fiorentina, Romeluha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la prestazione dellae l’importanza del lavoro di gruppo in questa fase decisiva della stagione.SULLA PRESTAZIONE DEL“La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile dacontinuare su questa strada edda affrontare per chiunque.”SULLA CORSA ALLO SCUDETTO“Facciamo tutto da, in campo e fuori. Quando conosci i compagni, fai un metro in più per loro sempre più volentieri.”SUL RAPPORTO CON RASPADORI“Jack e io siamo contenti per lacontinuare così e restare concentrati sull’obiettivo.”Con il suo apporto sempre più determinante,si conferma un punto di riferimento per ildi Conte, che continua a lottare nei piani alti della classifica con l’obiettivo di restare competitivo fino alla fine della stagione.