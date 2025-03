Spazionapoli.it - Napoli, l’ex Zola non si nasconde: “C’è un giocatore in rosa che adoro. Conte ha un pregio”

Gianfranco, storico ex calciatore del, ha commentato il momento degli azzurri e si è soffermato sue su un calciatore dellaNel corso di un’intervista per la Gazzetta dello Sport, Gianfrancoha affrontato numerosi temi, toccando anche quelli riguardanti il. La squadra che gli ha permesso di diventare campione d’Italia per la prima volta, è rimasta nel cuore del, che ha così voluto approfondire i temi più d’attualità sugli azzurri.La squadra diè ancora in piena corsa scudetto, con 4 punti di distanza dall’Inter prima, ma con una partita in meno. La possibilità di riportarsi a -1 fa rimanere più che vive le speranze di vincere il quarto titolo. Proprio sul tema scudetto si è espresso, citando la sua favorita:“Sarà una coesa finale molto competitiva: c’è l’Inter che va sempre forte, il, la Juventus che mi sembra stia tornando nel giro, l’Atalanta.