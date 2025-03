Spazionapoli.it - Napoli, l’attacco deve sbloccarsi: confronto impietoso con le altre big di Serie A

Ilha un problema chiamato attacco: svelato un dato che evidenzia uncon lebig del nostro campionato A 11 giornate dalla fine dellaA, è possibile analizzare unadi dati statistici che mostrano pregi e difetti, punti di forza e lacune, delle 20 squadre. Per i club di alta classifica, il focus risulta ancora più decisivo, per comprendere meglio cosa abbia portato o meno una delle rose in corsa per lo scudetto a vincere il titolo. Anche il, ovviamente, rientra in questo studio, che comprende le prime 9 del campionato.Last Updated on 9 Mar 2025 – 10:13 by Claudio Mancini