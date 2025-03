Thesocialpost.it - Napoli, la Madonna con pillola abortiva al corteo dell’8 marzo: Pro Vita insorge

Un grave attacco alla fede, alla cultura cristiana e alla maternità. Il giorno successivo alla manifestazione, in cui è stato esposto uno stendardo con l’immagine dellache tiene in mano unae la scritta “aborto libero”, l’associazione Pro& Famiglia Onlus ha condannato l’episodio come “un atto di vilipendio della religione”, minacciando una possibile azione legale per difendere i credenti e fermare quella che definisce “una deriva blasfema e ideologica”. “Esibire un’immagine sacra come quella dellacon unanon è solo una provocazione, ma un atto gravissimo di vilipendio della religione e un’offesa verso milioni di fedeli”, ha dichiarato il vicepresidente Jacopo Coghe, spiegando che “è inaccettabile che, in nome di un’ideologia radicale, si permetta di oltraggiare i simboli della fede cattolica, calpestando il rispetto e la sensibilità di chi crede.