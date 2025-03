2anews.it - Napoli, incidente mortale a Via Epomeo: muore uomo di 56 anni

Leggi su 2anews.it

Gravea Soccavo, in via, alle 10 di stamattina. L’, P. D. di 56, era stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale San Paolo. Secondo quanto ricostruito finora, il centauro percorreva viainsieme a un’altra persona. Giunto all’incrocio con via Paolo della Valle si è scontrato con un’automobile che proveniva da .