Ilnapolista.it - Napoli, il digiuno è durato anche troppo per chi ha prospettive scudetto (Corsport)

, ilper chi ha)Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:A Conte non era mai capitato in carriera di non vincere in campionato per una cinquina di giornate. In Serie A quanto in Premier. E quando è accaduto calcolandole coppe – con l’Atalanta tra novembre 2009 e gennaio 2010 e con il Chelsea a gennaio 2018 al sesto tentativo è arrivata puntuale la vittoria. Oggi al Maradona, al sesto giorno, sfilerà la Fiorentina, un’altra squadra a caccia di punti per l’Europa ma reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite compresa la Conference.Ilper chi hae il fatto che nessuno abbia approfittato andando in fuga sembra tanto una casualità: ora, però, è il momento.