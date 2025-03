Spazionapoli.it - Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis

Ilsarebbe intenzionato ad acquistare adal: il club spagnolo avrebbe recapitato laufficialeArrivano grosse novità sul futuro di, difensore brasiliano acquistato daldurante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. In Spagna, è il miglior difensore per intercetto di dribbling.I bianco-verdi sono anche sesti in classifica e rientrano nelle prime 10 migliori difese per gol subiti. Segnale che anchesta dando il suo contributo con oltre 2500 minuti giocati e 1 gol e 1 assist all’attivo. A fine giugno il suo accordo con ilterminerà e tornerà al, che detiene ancora un accordo totale sul suo contratto.