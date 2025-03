Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina: trionfo azzurro, a -1 dall’Inter!

, a -1!">Grande spettacolo allo Stadio Diego Armando Maradona per il match della 28ª giornata di Serie A tra. La squadra di Antonio Conte ha offerto una prova di carattere, superando la formazione viola con il risultato di 2-1.Ilparte subito forte e al 26? trova il vantaggio con Romelu Lukaku, che si fa trovare pronto su una ribattuta in area e insacca sotto la traversa. Laprova a reagire, ma la difesa azzurra regge bene l’urto. Poco dopo l’inizio della ripresa, al 60?, i partenopei raddoppiano grazie a Giacomo Raspadori, che sfrutta un assist intelligente di Lukaku e batte David de Gea con un preciso diagonale.Laperò non si arrende e al 66? riapre la partita con un gran gol di Albert Gudmundsson, che finalizza uno scambio rapido con Moise Kean e trova l’angolino basso con un destro preciso.