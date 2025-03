Napoli – Fiorentina | tempo e canale per vedere in TV il gioco del giorno 28 della serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 23:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:In una festa chiave per ilA LeadershipLuiriceve laquesta domenica 9 marzoalle 15:00 (programma peninsulare spagnolo) nel Diego Armando Maradona Stadium.I Parthenopéos affrontano questo impegno per l’obbligo di vincere di non arrendersi a Milano nella lotta per la leadership, mentre “lo viola” continua con il suo obiettivo di accedere alle competizioni europee.Sarà un impegno chiave per entrambi i set nel tratto finalestagione nel calcio italiano. Quelli di Antonio Contesapendo cosa è successo tra Inter e Monza Mantengono il loro sogno di sollevare lo “scudetto”.D’altra parte, “Fiore” di Raffaele Palladino mantiene un impulso vibrante con Bologna, Milano, Lazio e Roma Per aver giocato alle competizioni europee la prossima stagione.