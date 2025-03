Sport.quotidiano.net - Napoli-Fiorentina, parla Palladino: "Partita che deve darci entusiasmo e autostima. Giovedì come una finale"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 marzo 2025 - Arriva l'ennesima sconfitta da inizio anno per la. Stavolta al 'Maradona', contro unin lotta per lo Scudetto ma che non vinceva da cinque giornate consecutive. Con i viola la squadra di Conte ha meritato i tre punti.che si è accesa a tratti. Bella l'azione che ha portato al gol di Gudmundsson, vano l'assaltoalla ricerca del pareggio. Alla fine festeggiano gli azzurri. Adesso quattro giorni da dedicare completamente alla Conference League e al Panathinaikos, per provare a ribaltare il 3-2 di Atene. Questa l'analisi a fineda parte di mister Raffaele, le foto "Oggi non è stato solo il secondo tempo, ma tutta la. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, costruita per vincere lo Scudetto.