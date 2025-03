Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, le ultimissime di formazione: novità su McTominay e Politano

Mancano poche ore a, scopri ledi: spuntano importantissimesuConto alla rovescia per la sfida train programma oggi, 9 marzo, alle 15.00 allo stadio Maradona. Gli azzurri devono obbligatoriamente vincere se vogliono mantenere il distacco di un solo punto dall’Inter, che nella serata di ieri ha trionfato in rimonta sul Monza per 3-2. Non sono più concessi passi falsi, specie perché il successo in campionato manca dal 25 gennaio contro la Juventus.In casa contro unaprotagonista di un periodo complesso, non si potranno commettere errori. La squadra non è ancora al completo, con le assenze sicure di Neres, Anguissa e Mazzocchi. Solamente la prossima settimana contro il Venezia potrebbe recuperare almeno il brasiliano, mentre i rientri completi avverranno al rientro dalla sosta per le nazionali, in programma tra due settimane circa.