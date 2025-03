Terzotemponapoli.com - Napoli-Fiorentina: le parole ‘a caldo’ di Palladino

, post partita: di seguito le dichiarazione del tecnico viola Raffaelerilasciate a Dazn. “Oggi non c’è stato solo il secondo tempo, ma tutta la partita. Abbiamo affrontato una squadra come il, molto forte, con un grande pubblico, hanno grandissime individualità. Noi siamo venuti qui con grande coraggio e personalità, mi è piaciuta tantissimo la squadra, anche nel secondo tempo. Ma anche nel primo dove siamo andati sotto ma c’eravamo e poi abbiamo avuto grande coraggio, personalità, grande qualità di gioco”. Latra ile la Conference“Abbiamo messo in difficoltà una squadra fortissima. Noi siamo questi, stiamo crescendo, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra e giovedì abbiamo una finale. Questa gara ci deve dare entusiasmo. Fagioli? Sta crescendo di giorno in giorno e sono felice perché per me è un campione, ha grandi qualità, grande tecnica, ci sta alzando il livello della squadra.