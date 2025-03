Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina: gli azzurri avanti grazie a Lukaku

Grande spettacolo allo Stadio Diego Armando Maradona per il match della 28ª giornata di Serie A tra. La squadra di casa parte con grande intensità, cercando di prendere in mano la partita fin dai primi minuti.I primi squilli arrivano già al 2?, con Giacomo Raspadori che riceve un buon pallone e prova la conclusione, ma il tiro finisce alto. Poco dopo, al 3?, Romelumette in mezzo un cross insidioso, ma la difesa viola si salva in angolo.insiste, con Matteo Politano che al 6? effettua un cross preciso, intercettato dai difensori avversari.si fa vedere con Nicolo Fagioli al 12?, che crossa bene in area, ma Alex Meret è attento e respinge di pugno. Il, però, è più pericoloso e al 16? Alessandro Buongiorno sfiora il vantaggio con un tiro basso che costringe David de Gea a un intervento straordinario.