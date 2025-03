Ilnapolista.it - Napoli-Fiorentina: giocano Gilmour, Spinazzola e Raspadori. La Viola con Gudmundsson

Leggi su Ilnapolista.it

Oggi alle 15si sfideranno per la 28esima giornata di campionato. Antonio Conte è alla ricerca di una vittoria che manca dal 25 gennaio, nel match contro la Juventus. Raffaele Palladino, invece, vuole riconfermarsi dopo il successo in campionato ottenuto contro il Lecce nella scorsa giornata, e riscattare la sconfitta in Conference League contro il Panathinaikos avvenuta giovedì scorso.Di seguito, le formazioni ufficiali., le formazioni ufficiali(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano,, Lobotka, McTominay,, Lukaku.(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi;, Kean. Allenatore: Raffaele PalladinoIl digiuno azzurro è durato anche troppo per chi ha prospettive scudettoScrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:A Conte non era mai capitato in carriera di non vincere in campionato per una cinquina di giornate.