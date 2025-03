Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina: Conte vuole solo vincere. Le probabili formazioni

. Le">CASTEL VOLTURNO – Ora. Oggi. Subito. Per Antonioe il suonon ci sono più margini di attesa: contro la, alle 15, serve una risposta concreta per restare agganciati alla corsa scudetto. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il pareggio con l’Inter ha dimostrato il valore degli azzurri, ma per un tecnico con la mentalità di, un pari – anche contro i campioni d’Italia – èuna mezza sconfitta. Dopo cinque partite senza vittorie, ilha unobiettivo: ritrovare i tre punti per restare in scia alla capolista.L’Inter, ieri, ha battuto il Monza e si è portata a +4 sugli azzurri e a +6 sull’Atalanta. Il, che ha guidato la classifica per diciassette settimane, si ritrova ora nella posizione di inseguitore, con l’obbligo di non sprecare quanto di buono mostrato nello scontro diretto di San Siro.