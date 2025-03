Sololaroma.it - Napoli-Fiorentina, Conte per rispondere all’Inter: Streaming Gratis e Diretta Live

La vittoria in rimonta per 3-2 dell’Inter ai danni del Monza ha permesso ai nerazzurri di allungare momentaneamente in vetta alla classifica in attesa del match del, che affronterà laalle ore 15. Per la formazione di Antonionon ci sarà altra strada se non quella di conquistare i tre punti che permetterebbero di tornare ad una sola lunghezza dalla capolista. Viola che invece sono coinvolti nella bagarre per l’Europa e andranno a caccia di un risultato di prestigio.Il momento diLe ultime settimane delhanno sottolineato come il momento complicato che i partenopei stanno vivendo, con ben cinque partite consecutive senza vittorie nelle quali sono stati conquistati solamente quattro punti, con la necessità di tornare quindi subito ad esultare.