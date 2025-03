Sololaroma.it - Napoli-Fiorentina 2-1, Lukaku show al Maradona: corsa Scudetto ancora aperta

Ilrisponde alla vittoria dell’Inter e tienela. Al, i partenopei battono 2-1 lagrazie a un super, autore di un gol e dell’assist per la rete di Raspadori. Alla viola, invece, non basta il gol di Gudmundsson e arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko in Conference League con il Panathinaikos. Primo tempoIl copione della partita è chiaro sin dai primi minuti, con ilche chiude lanella propria metacampo. Al 2? arriva la prima occasione dei padroni di casa con Raspadori, che però manda alto sopra la traversa. Al 10? è di nuovo l’ex Sassuolo a rendersi pericoloso: Di Lorenzo serve in area il numero 81, che, a tu per tu con De Gea, calcia centralmente contro il portiere spagnolo.Al 26? arriva il vantaggio del: McTominay punta l’area di rigore dalla sinistra, rientra sul destra e calcia verso la porta, De Gea respinge corto, conche appoggia in rete a porta vuota.