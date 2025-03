Sport.quotidiano.net - Napoli-Fiorentina 2-1, Lukaku e Raspadori rompono il digiuno. Inter a -1

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 marzo 2025 - Dopo oltre 40 giorni ilrompe ildi vittorie battendo lacon un gol per tempo del nuovo tandem offensivo del 3-5-2 di Conte:segnano e indirizzano la gara nonostante il destro vincente di Gudmundsson che regala al pubblico del Maradona un finale più elettrico. Nonostante il pathos finale per la chance cestinata da Simeone (bravo De Gea, invece difettoso sul primo gol azzurro) e per l'ultima preghiera calciata da Ndour, la banda Conte ritrova il successo e resta così a -1 dall'e dal sogno scudetto. Per i viola arriva invece un'altra frenata che sembra ridimensionare ancora di più le ambizioni dopo una prima parte di stagione quasi perfetta. Le formazioni ufficiali Conte sceglie un 3-5-2 aperto da Meret, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, con Politano e Spinazzola come quinti e Gilmour, Lobotka e McTominay in mezzo al campo: davanti tocca al tandem