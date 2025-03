Terzotemponapoli.com - Napoli-Fiorentina 2-1 Lukaku e Raspadori affondano la Viola

Cronaca e tabellino della partitaCRONACA2-1, risposta immediata all’InterGli azzurri ritrovano la vittoria dopo cinque turni di digiuno e tornano a -1 dall’InterNella 28esima giornata di Serie A ilritrova la vittoria battendo 2-1 la. Al Maradona gli uomini di Conte sbrigano la praticacon un gol per tempo firmati dagli attaccanti. Dopo l’avvio ad alta intensità è(26?) a sbloccarla col tap in vincente dopo la respinta di De Gea su conclusione di McTominay. Poi è l’incrocio dei pali a negare la rete a capitan Di Lorenzo. Appuntamento col gol che viene rimandato fino all’ora di gioco, con(61?) che si inserisce su assist diper il raddoppio azzurro. Di Gudmundsson, al 66?, il gol che riduce il gap e mette qualche pensiero ai partenopei per il finale del match.