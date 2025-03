Firenzetoday.it - Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: la difesa balla troppo, Fagioli l'unico faro in mezzo al buio

Leggi su Firenzetoday.it

Di seguito i voti dei calciatori viola della sfida persa 2-1 dallacontro il. DE GEA 6: sul gol di Lukaku commette un errore che non ci si aspetta da lui, non tenendo un pallone davvero innocuo. C'è anche da dire però che in avvio è bravo a murare su Raspadori, poi dopo.