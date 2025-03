Juventusnews24.com - Napoli Fiorentina 2-1, gli azzurri dell’ex Juve Conte tengono il passo dell’Inter capolista!

di RedazionentusNews242-1, i partenopei non mollano il sogno scudetto! Viola battuta e l'Inter è di nuovo nel mirino in classifica2-1. Glidi Antoniocredono fortemente al sogno di vincere il quarto scudetto della propria storia. Al Maradona i partenopei hanno battuto la Viola di Raffaele Palladino. Le reti decisive della partita sono state realizzate da Romelu Lukaku al 26? e da un vecchio obiettivo di mercato della, Giacomo Raspadori.A nulla è valsa la rete di Albert Gudmundsson, che è riuscito solo nell'intento di rendere meno amara la sconfitta per la Viola. Colpo importante per il, che torna a vincere dopo cinque partite e si porta nuovamente a -1 dall'Inter.