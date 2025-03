Ilnapolista.it - Napoli-Fiorentina 2-1, anima e cuore spingono gli azzurri alla vittoria. Rileggi qui la partita.

Maradona di nuovo sold-out per una sfida di grande fascino come, i tifosi sono pronti a sostenere i loro beniamini come sempre. L’incontro è di cruciale importanza per entrambe le compagini, gliper rimanere in scia dell’Inter. I viola invece si gioca le ultime possibilità per potersi piazzare in qualche posto più in alto e in una competizione europea più prestigiosa. Conte si affida agli undici che hanno sfidato i nersettimana scorsa, con Gilmour in mediana vicino a Lobotka e McTominay. Per gli ospiti coppia davanti con l’islandese Gudmundsson e Kean, dietro l’obiettivo di mercato del, Comuzzo titolare.96? Finisce così! Iltornain casa contro la95? Calcio d’angolo per la viola, sale anche De Gea in area azzurra92? Simeone si invola tutto solo verso De Gea, ma calcia malissimo centrale e facile per De Gea90? Cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara89? Dentro anche Juan Jesus per Spinazzola88? Pongracic perde un pallone banale a favore di un inferocito Billing, entrato con grande cattiveria il danese85? Entrano anche Billing e Simeone al posto di McTominay e Raspadori81? Conte inserisce Olivera per un esausto Politano77? Politano per la seconda volta di fila abbandona la fascia destra e chiude sulla sinistra, tiro potente e De Gea mette in angolo75? Si muove qualcosa sulla panchina del, alcuni giocatori incominciano ad essere molto stanchi71? Conte non opera ancora nessun cambio67? Pasticcio delsul calcio d’inizio e poi contatto dubbio tra Raspadori e Gudmundsson che è già ammonito, fase tesa della66? Gudmundsson segna un gol bello su assist di tacco di Kean, e accorcia le distanze61? E l’avevamo detto, Raspadori è in grandissima forma! Muovegrande il pallone tutta la squadra, poi arriva a Lukaku che lo difende magistralmente e serve Raspadori che batte facile De Gea59? Primi cambi per Pdino, dentro Gosens e Pongracic57? Raspadori salta un uomo e calcia, De Gea mette in angolo.