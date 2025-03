Ilnapolista.it - Napoli-Fiorentina 2-0, Raspadori raddoppia su servizio di Lukaku (LIVE)

Maradona di nuovo sold-out per una sfida di grande fascino come, i tifosi sono pronti a sostenere i loro beniamini come sempre. L’incontro è di cruciale importanza per entrambe le compagini, gli azzurri per rimanere in scia dell’Inter. I viola invece si gioca le ultime possibilità per potersi piazzare in qualche posto più in alto e in una competizione europea più prestigiosa. Conte si affida agli undici che hanno sfidato i nerazzurri settimana scorsa, con Gilmour in mediana vicino a Lobotka e McTominay. Per gli ospiti coppia davanti con l’islandese Gudmundsson e Kean, dietro l’obiettivo di mercato del, Comuzzo titolare.61? E l’avevamo detto,è in grandissima forma! Muove alla grande il pallone tutta la squadra, poi arriva ache lo difende magistralmente e serveche batte facile De Gea59? Primi cambi per Palladino, dentro Gosens e Pongracic57?salta un uomo e calcia, De Gea mette in angolo.