Napoli dato preoccupante dopo la vittoria dell’Inter | la statistica terrorizza

Unvede protagonista illa: laa poche ore dalla sfida con la Fiorentina Una serata più complicata del previsto per l’Inter contro il Monza ultimo in classifica. I nerazzurri sono passati in svantaggio con il gol di Birindelli prima della mezz’ora, per poi ritrovarsi addirittura sotto di due gol a pochi istanti dal 45?. Fortuna e bravura dei nerazzurri, è stata la rete nel recupero di Arnautovic, che ha manle squadre al riposo con una sola rete di distanza.Nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il match, vincendo a poco meno di un quarto d’ora dalla fine con un autogol di Kyriakopoulos. L’Inter, trascinata da San Siro, si è quindi portata a +4 per una notte, aspettando la gara delcontro la Fiorentina.